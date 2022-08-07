07 أغسطس , 2022
تايوان ترسل طائرات وسفنًا رداً على التدريبات العسكرية الصينية (أ ف ب).
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد أنها أرسلت طائرات وسفنًا للرد «بشكل مناسب» على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.
وقالت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان صحفي إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح الأحد لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية.
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