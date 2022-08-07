انت الان تتابع خبر بريطانيا تعبر عن قلقها لاعتقال نواب ونشطاء في كردستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عبرت السفارة البريطانية في العراق، اليوم الأحد، عن "قلقها" لعمليات الاعتقال التي شهدها إقليم كردستان مؤخرا.
وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "نشعر بالقلق لاعتقال نواب وصحفيين ونشطاء سياسيين في إقليم كردستان خلال الأيام الأخيرة".
وأضافت، أن "حريات التعبير، والإعلام وإقامة التجمعات هي جزء أساسي من العملية الديموقراطية".
وتظاهر العشرات، امس السبت، في محافظة السليمانية احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين.
وأضافت، أن "حريات التعبير، والإعلام وإقامة التجمعات هي جزء أساسي من العملية الديموقراطية".
وتظاهر العشرات، امس السبت، في محافظة السليمانية احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين.