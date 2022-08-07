بريطانيا تعبر عن قلقها لاعتقال نواب ونشطاء في كردستان

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "نشعر بالقلق لاعتقال نواب وصحفيين ونشطاء سياسيين في إقليم كردستان خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت، أن "حريات التعبير، والإعلام وإقامة التجمعات هي جزء أساسي من العملية الديموقراطية".



وتظاهر العشرات، امس السبت، في محافظة السليمانية احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين.