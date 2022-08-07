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حريق بمحال تجارية شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في محال تجارية ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية متخذة لبيع الملابس ومواد التجميل داخل سوق الصبح في منطقة الشعب شرقي بغداد".

واضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الان اسباب الحريق وحجم الخسائر المادية والبشرية جراء الحادث".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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