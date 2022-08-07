انت الان تتابع خبر حريق بمحال تجارية شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في محال تجارية ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية متخذة لبيع الملابس ومواد التجميل داخل سوق الصبح في منطقة الشعب شرقي بغداد".
واضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الان اسباب الحريق وحجم الخسائر المادية والبشرية جراء الحادث".
واضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الان اسباب الحريق وحجم الخسائر المادية والبشرية جراء الحادث".