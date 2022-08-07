انت الان تتابع خبر حريق بمحال تجارية شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في محال تجارية ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد.