سقوط عدد من القتلى والجرحى في قصف اسرائيلي على غزة

وقالت الوسائل ان " 5 فلسطينيين بينهم أطفال سقطوا في قصف إسرائيلي بالقرب من مقبرة الفالوجة شمالي قطاع غزة.

واضافت إن "عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف".

من جهة اخرى ذكرت الوسائل ان " 3 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة".



ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 850 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

