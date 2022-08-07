البيت الأبيض يكشف تطوراً جديداً يخص إصابة بايدن بكورونا

وجاء في رسالة من الطبيب المعالج للرئيس نشرتها الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن "اختبار الرئيس لمستضد SARS-CoV-2 سلبي لليوم الثاني على التوالي. يمكنه العودة بأمان إلى السفر والعمل العام".

وفي وقت سابق، أفيد بأنه من المقرر أن يسافر بايدن إلى كنتاكي في 8 أغسطس، حيث يخطط للقاء أقارب قتلى الفيضان. وعاد بايدن إلى العمل بدوام كامل بعد إصابته في نهاية يوليو بفيروس كورونا، لكن بعد بضعة أيام أعيد اختباره وتم عزله مرة أخرى.