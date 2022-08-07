شكرا لقرائتكم خبر تايوان: نرفض الانصياع للاستفزازات الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تايوان أمس أنها لن تنصاع للضغوط من الصين بعد أيام من المناورات العسكرية بحرا وجوا حول الجزيرة، حيث من المتوقع استمرار الأعمال العدائية حتى في ظل حث قادة العالم على إنهائها.

وقد قال الجيش الصيني «إنه نفذ تدريبات حول تايوان أمس»، حيث تتركز على اختبار قدرات إطلاق النار المشترك بالنسبة للهجمات الجوية والبرية طويلة المدى.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن السلطات في تايوان القول «إن المناورات الصينية حاكت مجددا هجمات على جزيرتها الرئيسة وكذلك السفن التايوانية».

وقالت وزارة الدفاع التايوانية «إن الصين نشرت طائرات درون بالقرب من الجزر النائية لتايوان، مضيفة أنها ردت بإرسال طائرات وسفن لمراقبة الوضع عبر أعمال المراقبة والاستطلاع.

وقال رئيس الوزراء التايواني سو تيسنج تشانج للصحفيين اليوم الأحد «الصين استخدمت بوحشية الأعمال العسكرية لزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف «لن نخضع أبدا للضغط. نحن نلتزم بالحرية والديمقراطية، ونعتقد أن التايوانيين يرفضون أعمال الصين المتنمرة باستخدام القوة وقعقعة السيوف على أبوابنا».

أوسع مناورات عسكرية

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية، أمس «إنها أرسلت طائرات وسفنا للرد بشكل مناسب على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة»، وقالت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان صحفي «إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان، لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية.

وأنهت الصين أمس أوسع مناورات عسكرية تنفذها في محيط تايوان، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، ما دفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وأثارت بيلوسي، التي تتبوأ ثالث أعلى منصب في الدولة الأمريكية سخط الصين بزيارتها إلى تايوان. وهي أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.

وردت بكين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، ولا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع.

كما أطلق الجيش الصيني أوسع مناورات عسكرية في تاريخه، حاشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.

وكان البيت الأبيض أكد، أمس السبت، أن تصرفات الصين في مضيق تايوان وحوله استفزازية وغير مسؤولة، وذلك بعد أن قال مسؤولون في تايوان «إن الطائرات والسفن الحربية الصينية تدربت على محاكاة هجوم على الجزيرة».

ما الذي أشعل فتيل العداء مجددا؟

