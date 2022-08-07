التوتر يتصاعد في اليوم الثالث من قصف غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم إطلاق 580 صاروخا من غزة تجاه إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية، أفادت مصادر فلسطينية أمس بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 29 مع تواصل غارات إسرائيل على قطاع غزة لليوم الثالث.

وقالت وزارة الداخلية في غزة «إن عمال إنقاذ ومسعفين انتشلوا جثامين 8 قتلى من بينهم طفل وثلاث سيدات من تحت أنقاض منزل سكني دمرته غارة إسرائيلية في رفح جنوب القطاع.

وبحسب الوزارة، تم تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه واستمر عمل فرق الإنقاذ لما يزيد عن ثمانية ساعات لانتشال القتلى والجرحى.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن مقتل «خالد سعيد منصور» عضو المجلس العسكري فيها وقائد منطقة جنوب قطاع غزة جراء استهدافه في غارة إسرائيلية على رفح.

بدورها ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين منذ عصر الجمعة ارتفعت إلى 29 من بينهم 6 أطفال و 5 سيدات، فيما أصيب أكثر من 250 آخرين بجروح».

وبدأت جولة التوتر التي بدأت الجمعة بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري داخل شقة سكنية بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

وتعد جولة التوتر الحاصلة في غزة الأشد منذ مايو 2021 إثر قتال عسكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يوما وتسبب في مقتل أكثر من 255 فلسطينيا و13 في إسرائيل.

مقتل 3 من قيادات الجهاد

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، بينهم قائد منطقة جنوب غزة بالحركة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر، أنه تم قتل خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في الجهاد، إلى جانب عدد من مساعديه.

وأضاف أنه يبدو أن العملية أسفرت عن مقتل قياديين بارزين آخرين بالحركة.

وتعهدت حركة الجهاد بأن «دماء الشهداء لن تضيع هدرا»، كما تعهدت باستهداف المستوطنات الإسرائيلية.

المملكة تطالب المجتمع الدولي بإنهاء التصعيد الاسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الاسرائلين في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وشددت وزارة الخارجية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

الأمم المتحدة: التصعيد في غزة خطير

أعربت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر والخطير للعنف في غزة ومحيطها بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن هاستينجز القول في بيان «الوضع الإنساني في غزة مترد في الأصل، وليس من شأن هذا التصعيد الأخير إلا أن يزيد الوضع سوءا».

ودعت إلى ضرورة أن تتوقف الأعمال القتالية لتحاشي المزيد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين في غزة وإسرائيل.

وقالت «يجب أن تحترم جميع الأطراف مبادئ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز وتوخي الحيطة والتناسب».

وحثت على ضرورة ألا يتم تعطيل حركة العاملين في المجال الإنساني، ونقل الحالات الطبية الحرجة، والبضائع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود إلى غزة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد

أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.

وقالت عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، «إن دولة الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحالي، وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

وأشارت، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى أن دولة الإمارات، وبصفتها عضو في مجلس الأمن الدولي، تقدمت مع فرنسا والصين أيرلندا والنرويج بطلب عقد اجتماع مغلق للمجلس يوم الاثنين لمناقشة التطورات الجارية وبحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل.

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