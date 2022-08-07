شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعي المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ، الذى وافته المنية أمس- وانتقل إلى جوار ربه وهو ساجد بين يديه.

جاء في نص برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفــــــاة المغفور له بإذن الله المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، الذى وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه وهو ساجد بين يديه، بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه."

وأكد رئيس مجلس النواب، أن ملامح هذه القيمة القانونية السامقة تتجلى فى سيرته العطرة، ما يجعلنا نعتز ونفاخر ونجعل ذكراه حاضرة لا تغيب.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التعزية بالدعاء :"رحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وآله وتلامذته صبر المؤمنين.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

كما بعث المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب برقيات تعزية في وفاة المغفور له المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق*، أكدوا خلالها أن الفقيد قدم الكثير لخدمة القضاء المصري، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.