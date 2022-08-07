شكرا لقرائتكم خبر عن 584 طلبا خدميا و87 أداة رقابية.. حصاد نشاط النائب خالد بدوى بالانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب خالد بدوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 87 أداة رقابية، من بينها تعديل قانون الرياضة ومشروع قانون بإنشاء هيئة الأبنية الحكومية

- المشاركة فى 51 جلسة عامة

- 172 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 7 ندوات وفعاليات

- 78 حضورا باللجان النوعية

- 584 طلبات خدمية من بينهم التقدم بطلب للحصول على جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الإبراهيمية المركزى وتم توريد وتركيب الجهاز لصالح المستشفى.

- 23 زيارة من بينهم الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن التعرف على برامج الأكاديمية والوقوف على مدى التطور الذى تم التوصل إليه فى فترة قصيرة.