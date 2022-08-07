تكريم أوائل الثانوية ومبادرة لذوى الهمم.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة الغربية، زار وفد من أمانة ثالث المحلة، إلى منزل الطالب محمد عاطف، ابن مدينة المحلة الكبرى، وذلك لتهنئته عقب حصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة للقسم العلمى رياضة وتقديم درع التفوق وشهادة تقدير إلى الطالب وأسرته، كما أعرب وفد الأمانة عن سعادتهم بحصول أبناء المحافظة على المراكز المتقدمة من كل عام فى مختلف الشهادات، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بحصول 4 من أبناء المحافظة ضمن أوائل الجمهورية عن الشعبة الأدبية والعلمية هذا العام، وفى نفس السياق، زار وفداً من أمانة مركز طنطا، إلى منزل الطالبة أميرة خالد صلاح عمر، بنت قرية تلبنت قيصر، لتفوقها المميز، وحصولها على المركز الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمى علوم، وذلك تكريما لها وحثها على العمل ومواصلة التفوق والتميز، وفى المقابل، أعربت الطالبة عن سعادتها بتكريم حزب مستقبل وطن وحرصه على تهنئتها فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى لها، وليعطى لها دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشوارها التعليمى والتفوق فى المراحل التعليمية القادمة، ومن جانب أخر، نظمت أمانة الصحة بمدينة زفتي، ورشة عمل عن التنمية المستدامة، والهدف منها ورؤية مصر المستقبلية، وناقشت الورشة، المشكلات المعاصرة والطرق المختلفة لترشيد الاستهلاك وظاهرة الاحتباس الحرارى وغيرها من المشكلات.

وفى محافظة الجيزة، نفذت أمانة مركز أبو النمرس قافلة طبية مجانية، فى الوحدة الحزبية بزاوية أبو مسلم، حيث تولت تنظيم قافلة طبية بعيادات متنقلة بجميع التخصصات وبكشف رمزى قيمته 10 جنيهات وصرف علاج مجاني، ومن جانبه، أطلقت أمانة قسم الحوامدية، مبادرة تحت عنوان "فرحة النجاح"، لتهنئة الناجحين بالثانوية العامة.

فى محافظة دمياط، دشنت أمانة المرأة بمركز الزرقا، مبادرة جديدة تحت عنوان "بنكمل بعض" لتكريم ذوى الهمم وأسرهم، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية وأعضاء الحزب ورجال المجتمع المدني، وتهدف المبادرة فى تقديم كافة وسائل الرعاية الكاملة وتحقيق كافة مطالب اصحاب ذوى الهمم خاصتا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر والذى يعكس حرصه الشديد لضمان حقوقهم وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم، ومن جانبه، أطلقت أمانة قسم أول بندر دمياط، أولى ندوتها حول "مهارات الاتصال الفعال"، وذلك لتنمية مهارات الاتصال الفعال لدى الأعضاء، وفى سياق أخر، تستعد أمانة مركز كفر البطيخ، لتجهيز احتفالية كبرى لتكريم اوائل الثانوية العامة بالمركز خلال الايام القليلة القادمة، وذلك بمقر الحزب بكفر البطيخ، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية ونواب الحزب.

وفى محافظة الأقصر، تنظم أمانة الشباب ببندر الأقصر، قافلة طبية للكشف الطبى عن أمراض العيون، يوم السبت الموافق 20 أغسطس، بالتعاون مع مستشفى العيون الدولي، لمدة يوم واحد، تخصص طب وجراحة العيون، والكشف بالمجان بمقر أمانة بندر الأقصر بشارع الهيلتون بالكرنك.

وفى محافظة الوادى الجديد، نظمت أمانة مركز الخارجة، عيادات طبية مجانية فى تخصصات (الجراحة – أمراض النساء والتوليد –الأطفال ) لأبناء مركز الخارجة وقراها وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 33 حالة مرضية من أبناء المركز بالتعاون مع مستشفى السلام المدينة، وفى نفس السياق، نظمت أمانة المركز، يوم رياضى فى حمام السباحة بحى الأمل بمدينة الخارجة، وكذا مسابقات والعاب ترفيهية ومسابقات تلى ماتش، شارك فيه 50 طفل وطفلة من أبناء مدينة الخارجة، ومن جانب أخر، وزعت أمانة مركز بلاط، شنط مواد غذائية على الحالات الأولى بالرعاية، حيث شكل فرق تطوعية من شباب الحزب تولت توزيع شنط مواد غذائية ولحوم على الحالات الأولى بالرعاية بقرية الزيات بمدينة بلاط.

وفى محافظة السويس، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، أولى فعاليات مبادرته "مهندسون مبدعون من أجل مستقبل أفضل"، وذلك لتأهيل خريجى كليات الهندسة للعمل بشركات البترول والمصانع وتشمل مجالين وهما صيانه الصهاريج والأمن الصناعى فى شركات البترول، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وبدأت الفعالية بكلمة المشاركون والتى أكدت على اهتمام الحزب بملف التأهيل وتدريب الشباب لاعداد كوادر متميزة تكون مؤهلة للحصول على فرص عمل طبقا لمتطلبات سوق العمل والذى يحتاج إلى خبرات ومهارات محددة، وأشار المشاركون إلى أن المهندسين عليهم دور كبير فى تثقيف انفسهم ليكونوا مستعدين لأى مستجدات فى الوظائف الجديدة بالإضافة إلى اكتساب مهارات حياتية، ومن المقرر أن تستمر الفعالية من أمس السبت وحتى الخميس المقبل، ويتم منح المتدربين شهادات معتمدة للدورة، وعلى جانب أخر، تستكمل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك بالكشف الصحى المجانى على الأهالى فى تخصص القلب والقسطرة، حيث تم وضع خطة عمل للمبادرة بأن تشمل جميع التخصصات اسبوعياً، وتهدف المبادرة إلى دعم الدولة المصرية فى تجسيد دور المشاركة المجتمعية الفعالة على أرض الواقع لخدمة أهالى المحافظة، وتم اختيار نخبة من أفضل الاطباء فى جميع التخصصات، والمتابعة المستمرة مع جامعة السويس للإستعانة بأساتذة الكليات، وفى المقابل حققت المبادرة نتائج إيجابية كبيرة من خلال التشخيص والعلاج.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.