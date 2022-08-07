ضبط مركزين مخالفين للعلاج الطبيعي والحجامة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة مكبرة على بعض المحلات التجارية، والمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، ومتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقد تمكنت الحملة التي أشرف عليها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص، وآخر يقوم بالاتجار في الأدوية.

كما جرى ضبط مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية غير مرخص كمنشأة طبية، وبه مخالفات جسيمه تستوجب الغلق، فضلا عن استصدار قرار غلق لـ 3 عيادات خاصة غير مرخصة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.