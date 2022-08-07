الوطنية للصحافة: دمج لغة العصر في الأهرام الاقتصادي.. والتجديد لرئيس تحرير "أ ش أ"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، تكليف سامح عبدالله عضو الهيئة برئاسة تحرير الموقع الصحفي الإلكتروني" سبوت spot.eg" والذي أطلقته الهيئة بشكل تجريبي مؤخرًا.

كما قررت الهيئة تعيين محمد عبدالله رئيسًا لتحرير مجلة الشباب، خلفًا لخالد فؤاد حبيب الذي بلغ السن القانونية للإحالة للمعاش، كما قررت التجديد لعلي حسن رئيسًا لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر.

كذلك قررت الهيئة في اجتماعها، دمج مجلة لغة العصر في مجلة الأهرام الاقتصادي وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني، مع احتفاظ العاملين بالإصدارين بكافة وظائفهم وحقوقهم من أجور ومزايا مالية.