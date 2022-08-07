بـ 2 مليار جنيه.. ترع الجيزة تجني ثمار المشروع القومي للتبطين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية، في إطار مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

وقال المحافظ، إن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة تسير بخطوات متقدمة، ومن المستهدف تبطين 608 كيلومترات قبل نهاية عام 2024 بإجمالي تكلفة 2,43 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 311,3 كيلومتر من الترع بتكلفة تصل إلى 1,012 مليار جنيه، وجارٍ العمل في 65 ترعة في قرى المحافظة بطول 89 كيلو مترا.

وأكد راشد، متابعة الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، والتكليفات العامة للدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من 58 ترعة، وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى.

وأكد محافظ الجيزة، أن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين حيث تخدم المشروعات أكثر من 100 ألف مواطن إلى جانب تحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار راشد، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وناشد المحافظ، المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية "الترع والمصارف" التي تقطع مسافات طويلة من الكيلومترات داخل المحافظة وتعد بعد تبطينها وتطويرها من المتنفسات الطبيعية في المحافظة وذلك تثمينًا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن متمثلة في المشروع القومي لتبطين الترع حفاظآ على مواردنا المائية والذى يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية والمرور لتلافي أي مشاكل من هذا القبيل والتنسيق مع قطاع الري لرفع أي مخلفات من المجاري المائية وعدم السماح بوجود الرتش على الجسور وذلك بصفة دورية.