شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يضرب مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون فوز غالى على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي احتضنتها ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد وبرايتون

وكان برايتون قد سجل هدفي المباراة في الشوط الأول وعن طريق نفس اللاعب عندما سجل باسكال غروز الهدف الأول في الدقيقة الثلاثين وبعدها وفي الدقيقة 39 عاود اللاعب لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه لينتهى الشوط الأول بتقدم برايتون بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني كان يجلس رونالدو بديلًا واضطر تن هاج مدرب يونايتد من اقحام الدون إلى الملعب ولكن باتت كل محاولاته بالفشل، وفي الدقيقة التاسعة والستين سجل لاعب برايتون اليكسيس ماك اليستير هدف في مرماه وتنتهي المباراة بفوز برايتون بهدفين مقابل هدف.

تشكيلة مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، هاري ماجوير، مارتينيز، شاو.

خط الوسط: ماكتومناي، فريد، إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، سانشو.