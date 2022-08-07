شكرا لقرائتكم خبر عن ماجواير يعبر عن رأيه بإرتداء شارة القيادة للشياطين الحمر فى الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد عن سعادته بإرتداء شارة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه شعور لا يوصف أن يكون قائدًا للفريق الذي ما ما دام حلم باللعب داخل صفوف خلال سنوات عديدة مضت، وأنه محظوظ بذلك الشئ.

وكشف أنه أصبح القائد للفريق مع المدرب الثالث على التوالي تين هاج مهمة قيادة الشياطين الحمر، مضيفًا أنه شرف كبير له يجعل يفتخر بذاته، لا سيما أن الكثير من اللاعبين لا تأتيهم مثل هذه الفرص.



كيف يري ماجواير موسم الفريق الجديد؟

وأكد اللاعب أن الموسم الجديد للفريق سيكون مغاير تمامًا، بعد إستعدادات الفريق لإنطلاق الموسم، حيث أن الفريق يضم بين لاعبيه الكثير من اللاعبين الشابة التي تستطيع صناعة الفارق مع الفريق خلال الفترة القادمة، وأن الفريق لن يتأثر برحيل الفرنسي بول بوجبا.

وواصل أن حصول الفريق على المركز السادس الموسم الماضي، شئ مؤسف للفريق وللجماهير، بعد أن أبتعد الفريق عن المشاركة فى دوري أبطال أوروبا خلال مجريات الموسم المقبل، حيث أن الجميع مصمم هذا الموسم للظهور بشكل مختلف والمنافسة على اليورباليج.

ما الأسباب التي دفعت رونالدو للبقاء؟ ماجواير يجيب

وأوضح اللاعب الإنجليزي رأيه حول بقاء اللاعب البرتغالي كريستاينو رونالدو عن الفريق، وأجاب أن اللاعب يعيش حالة سيئة بعد ختام الموسم المنقضي مع الفريق، والذي كان يأمل فيه قيادة الفريق لمركز مؤهل للمشاركة فى دوري أبطال أوروبا، الشئ الذي يعشقه اللاعب.

كما أشار أنه بالتأكيد يشعر بالأسف لغيابه عن دوري الأبطال، حيث أنه الهداف التاريخي للمسابقة الأكبر فى القارة الأوربية، ولكن قراره بالبقاء داخل صفوف الفريق أمر جيد للغاية له، لأنه لن يجد أي فريق فى الساحة يتعاقد معه أكبر من اليونايتد.