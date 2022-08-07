عمليات كربلاء تكشف لـ السومرية خطة عاشوراء وتوجه نداءً للزائرين

وقال الهاشمي لـ الخليج 365، إن "الخطة الأمنية نفذت، و لا تتضمن قطوعات إلى هذه اللحظة، كما أنها لا تضم تحويل للسير أو سيطرات فرعية؛ من أجل تسهيل الأمور للزائرين".

ووجه الهاشمي، نداءً إلى زائري الإمام الحسين (ع)، قائلاً: "كربلاء مفتوحة، الطرق والجسور كلها مفتوحة".



في السياق، أكد قائد شرطة محافظة كربلاء، اللواء احمد الزويني، أن "الحركة جيدة في المحافظة وهناك انسيابية عالية والسيطرات مفتوحة ولكن تحت إجراءات أمنية مشددة، خاصة السيطرات الخارجية ومفارز الـK9 والمتفجرات".

وأشار الزويني في حديث لـ الخليج 365، إلى "انتشار سيطرات مشتركة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية على طول المحاور؛ لغرض تفتيش العجلات والزائرين الداخلين للمدينة ولاتوجد اي قطوعات بحدود المحافظة الادارية مع المحافظات المجاورة".