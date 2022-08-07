اليونايتد يستهل البريميرليج بالسقوط امام برايتون

وتقدم نادي برايتون بهدفين أحرزهما لاعب خط الوسط الألماني باسكال غروز في الدقيقتين (30 و39) من زمن الشوط الأول.

بينما جاء هدف مانشستر يونايتد بـ"نيران صديقة" سجله لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير خطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 68 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

