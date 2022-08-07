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اليونايتد يستهل البريميرليج بالسقوط امام برايتون

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-07 | 17:38

اليونايتد يستهل البريميرليج بالسقوط امام برايتون

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استهل مانشستر يونايتد الانجليزي، اليوم الاحد، منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه برايتون (1-2).
وتقدم نادي برايتون بهدفين أحرزهما لاعب خط الوسط الألماني باسكال غروز في الدقيقتين (30 و39) من زمن الشوط الأول.

بينما جاء هدف مانشستر يونايتد بـ"نيران صديقة" سجله لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير خطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 68 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".


وشارك النجم البرتغالي ، في الشوط الثاني للمباراة، ولكنه لم يتمكن من إنقاذ فريق "الشياطين الحمر" من الهزيمة، ويبدو أنه غير جاهز حتى الآن، كونه غاب عن الفترة التحضيرية للفريق، فلم يسافر المهاجم المخضرم، البالغ من العمر 37 عاما، مع بعثة مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر حزيران الماضي، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، بحسب ما ذكر يونايتد حينها.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة رونالدو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في "البريمير ليج" أنهاه في المركز السادس.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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