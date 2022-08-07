'مركزية' التظاهرات تصدر 4 تعليمات جديدة

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مواكب التطبير في يوم العاشر من محرم تكون في ساحة التحرير حصراً وفي ساعات الصباح الأولى"، مشيرة إلى أن "قراءة المقتل تكون قرب بوابة التشريع الساعة العاشرة صباحاً".وشددت على "منع التصريح بتصرف شخصي على الفضائيات بخصوص ثورة عاشوراء من اي فرد غير مخول".

وتابعت، أنه "يمنع الاجتهاد بالنشاطات والفعاليات الا بعد مراجعة اللجنة المركزية".

