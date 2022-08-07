شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. اليمين المتطرف يعمل على تحويل أزمة اللاجئين في لامبيدوزا لصالحه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجزيرة الصغيرة ، التي اشتهرت ذات يوم بنهجها الترحيبي لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط ​​، تحتل مركز الصدارة مع اقتراب الانتخابات



بعد أيام قليلة من سقوط الحكومة الإيطالية، بدأ ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، بإعداد حملته الانتخابية للانتخابات الوطنية المقبلة من خلال استهداف اللاجئين.

بدأ أولًا سلسلة من المشاركات على موقع تويتر تعرض أخبار جرائم واغتصاب يُزعم أنها منسوبة إلى ما وصفه بـ "لاجئين مزيفين". ثم، في الأسبوع الماضي، وصل سالفيني، وزير الداخلية السابق الذي اتخذ خطوات رفيعة المستوى لمنع وصول طالبي اللجوء إلى الموانئ الإيطالية، إلى لامبيدوسا.

تلقت هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​مؤخرًا موجة من عمليات إنزال قوارب اللاجئين مما أدى إلى استنفاد قدرة مركز الاستقبال الخاص بها. وقال خلال زيارته "إيطاليا ليست مخيمًا للاجئين في أوروبا". "هذا أمر مخز. لكن الإيطاليين سيصوتون قريبًا ويمكنهم طي صفحة ".



مع اندلاع التجمعات السياسية، كانت الرسالة واضحة بشكل واضح: أزمة اللاجئين عادت وكذلك اليمين المتطرف، حريص على الاستفادة منها.

من المقرر أن يلعب الوافدون من طالبي اللجوء من إفريقيا دورًا حاسمًا في الانتخابات الإيطالية في 25 سبتمبر / أيلول. من المتوقع أن يفوز تحالف بقيادة الإخوة الإيطاليين، سليل الحركة الاجتماعية الإيطالية الفاشية الجديدة، ورابطة سالفيني اليمينية المتطرفة، وفورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني. مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء هو الأخوان الإيطالي جورجيا ميلوني، الذي يمكن أن يصبح أول زعيم يميني متطرف في البلاد منذ موسوليني والذي قال ذات مرة إن الإيطاليين بحاجة إلى "إعادة المهاجرين إلى بلادهم ثم إغراق القوارب التي أنقذتهم".

كيف تحولت جزيرة لامبيدوسا معقلًا للسياسات المناهضة للهجرة

والمثير للدهشة أنه في لامبيدوسا، التي اشتهرت ذات يوم بترحيبها بالمهاجرين، يبدو أن تحرك اليمين المتطرف كان ناجحًا. في انتخابات الاتحاد الأوروبي لعام 2019، فازت الرابطة بنحو 46٪ من الأصوات. في يونيو الماضي، انتخب السكان، الذين اتهموا السلطات الإيطالية بالتخلي عنهم، نائبا لرئيس بلدية العصبة.

للحصول على فكرة عن كيف أصبحت الجزيرة، المرشحة لعام 2016 لجائزة نوبل للسلام لتضامنها مع طالبي اللجوء، معقلًا للسياسات المناهضة للهجرة، يحتاج المرء فقط إلى زيارة مركز الاستقبال المحلي.



وفي حرارة شهر أغسطس، يرقد المئات من طالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا على حشايا تحت ظلال شجرة صنوبر لأنه لا يوجد مكان بالداخل.

بينما يستمتع آلاف السائحين بشواطئ الجزيرة، ينتظر الأطفال النيجيريون والسنغاليون الذين لا تزيد أعمارهم عن سنتين منذ أيام وسط نفايات مركز الاستقبال ليتم نقلهم إلى البر الرئيسي.

يمكن للمنشأة استيعاب 380 شخصًا، لكنها واجهت صعوبات في الأسابيع الأخيرة.