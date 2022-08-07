شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يلتقى رئيس مدينة شبرا الخيمة لمتابعة طلبات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، لمتابعة تنفيذ طلبات المواطنين، والتي سبق أن تقدم بها.

وتقدم النائب محمد عبد العزيز بطلب إحاطة بتاريخ 15/ 11/ 2021 بشأن عدم إدخال الصرف الصحي في الشرقاوية القديمة، وتم مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوصي اللجنة بالبدء في عملية إدخال الصرف الصحي في الشرقاوية القديمة، كما تم مخاطبة كل الجهات التنفيذية واستمع النائب لاخر ما تم من مجلس المدينة تجاه هذا المشروع وأكد استمرار متابعته حتى يتم تنفيذه.

وتقدم النائب بتاريخ 26 / 5 / 2022 بطلب للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لنقل مكتب بريد السعادة والتعاون، بناءً على شكاوي أهالي المنطقة إلى دار الضيافة التابع لحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعته لما يتم من تحديد القيمة الإيجارية العادلة ليتم نقل المكتب خدمة لأهالي المنطقة، وأكد النائب استمرار المتابعة حتى يتم نقل مكتب البريد والتواصل مع كل الجهات التنفيذية لتذليل كل المعوقات في ذلك.

كما تم مناقشة تأخر الإصلاحات بشارع أحمد عرابي، واستمرار شكاوي المواطنين من هذا التأخير، وأكد النائب ضرورة متابعة الجهات التنفيذية الشركات المنفذة ليتم حل هذه المشكلة، وطلب النائب أن يتم حل هذه المعوقات في أسرع وقت ممكن على أن تستمر المتابعة بشكل دوري.

ووجه النائب الشكر للواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة على تعاونه المستمر والعمل المشترك بين النواب والجهات التنفيذية ليتم تقديم أفضل الخدمات لأهالي شبرا الخيمة.