شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يعلن تنظيم احتفالية بحزب إرادة جيل لتكريم أوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أوائل الثانوية العامة طبقا للنتيجة التي اعتمدها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، معلنا عن تنظيم احتفالية لتكريمهم بمقر حزب إرادة جيل.

وأكد النائب تيسير مطر أنه يهنئ جميع أسر هؤلاء الأوائل والذين كان لهم دور هام فى نجاح وتفوق ابنائهم والذين قدموا نموذجا هاما فى الحرص على التفوق، ذاكرا أن هناك مؤشرات هامة فى نتيجة الثانوية العامة لهذا العام تؤكد تحسن مسيرة التعليم ولكننا مازلنا ننتظر المزيد لتحسين منظومة التعليم فى مصر".

كما هنأ النائب تيسير مطر الطالبة ناريمان أحمد صالح الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، مشيدا بتفوقها وتحديها للظروف، وأنها قدمت نموذجا يحتذى به، وأن امانة الشباب بحزب إرادة جيل سوف توجه الدعوة لها لتكريمها تقديرا لتفوقها، كما هنأ النائب تيسير مطر جميع الناجحين وأسرهم".