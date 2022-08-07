"ذهب الاحتياطي" بالبنك المركزي يتراجع بقيمة 253 مليون دولار في يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجعت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 253 مليون دولار خلال شهر يوليو مقارنة بما كانت عليه في نهاية شهر يونيو الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، بلغت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي نحو 7 مليارات و61 مليون دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل نحو 7 مليارات و314 مليون دولار في نهاية يونيو.

وانخفضت بذلك قيمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 746 مليون دولار خلال آخر 4 أشهر، مقارنة بما كانت عليه في نهاية مارس الماضي عند 7 مليارات و807 ملايين دولار

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي يوليو الماضي بنحو 233 مليون دولار ليصل إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل نحو 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو.

وانخفضت الأسعار العالمية للذهب خلال شهر يوليو الماضي بنحو 2.3% مقارنة بنهاية يونيو، ليصل سعر الأوقية إلى 1765.94 دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي.

كما انخفض احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر يوليو الماضي بنحو 162 مليون دولار لتصل بنهاية الشهر إلى نحو 25.855 مليار دولار مقابل نحو 26.017 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

بينما ارتفع احتياطي البنك من وحدات السحب الخاصة إلى 232 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 50 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 182 مليون دولار.