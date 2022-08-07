مجهز بأحدث الأجهزة.. مساعد وزير التموين يتفقد فرع السجل التجاري بالغرفة التجارية بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، اليوم الأحد، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمقر الغرفة الرئيسي؛ لبحث أوجه التعاون بين الغرفة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتفقد عشماوي فرع السجل التجاري بغرفة الجيزة بعد تطويره وإعادة تحديثه بأحدث أجهزة الحاسب؛ حتى يمكن له سرعة تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة والعمل على ربط خدمات الغرفة والسجل التجاري في تبادل المعلومات والخدمات بالكامل.

وأشاد عشماوي بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الغرفة في تحديث وتطوير أساليب العمل وتحديث الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة.

وأوضح إمبابي أنه تم إعادة تطوير المكان المخصص للسجل التجاري وتجهيزه بأحدث الأجهزة، والعمل على ربطه إلكترونيًّا بإدارة الغرفة، حتى يتمكن منتسبو الغرفة من الحصول على الخدمات من شباك واحد تسهيلًا لهم.