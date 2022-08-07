سفارة روسيا بالقاهرة: الغرب الجماعي يغض البصر عن الوضع في فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت السفارة الروسية في القاهرة، إن الغرب الجماعي يغض البصر عن الوضع في فلسطين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت السفارة الروسية في تغريدة اليوم الأحد أن "الغرب الجماعي يغض النظر عن الوضع في فلسطين".

وكانت انتقدت السفارة الروسية بالقاهرة، نهج "الدعاية الغربية"، في التعامل مع القضايا حول العالم.

وأوضحت في تغريدة على تويتر، أمس السبت أن الغرب يقلق من الوضع في أوكرانيا، بينما يراقب "بلا مبالاة" الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين.

وقالت السفارة إن "الغرب يقلق للغاية من الوضع في أوكرانيا ويعرض قلقه عن طريق محاولات شيطنة روسيا بينما يراقب بلا مبالاة على الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين ويدمرون قطاع غزة.. دعاية غربية".