وزير الدفاع يستقبل نظيره البوركيني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بوزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأجريت للضيف مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

من ناحيته أشاد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء والبروتوكول الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة والملحق العسكري البوركيني في القاهرة.