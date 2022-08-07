محافظ الإسكندرية: إنجاز 50% من "إعادة الشيء لأصله" وترميم شوارع الفلكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من إنجاز 50 % من أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم شوارع منطقة الفلكي وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي يخدم المنطقة استجابة لمطالب الأهالي.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية القائمة على المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع العبء عن كاهل أهالي منطقة الفلكي، مشيرا إلى أنه جرى البدء في المشروع بناء على تكرار شكوى أهالي منطقة الفلكي التابعة لحي المنتزه أول من غرق المنطقة وخاصة خلال نوات الأمطار.

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم البدء في مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي منطقة الفلكي منذ أواخر عام 2020 وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع الصرف الصحي 54 مليون جنيه.

وأشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أن المديرية تعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بشوارع الفلكي وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تم الانتهاء من رصف شارع 16 الاصلاح وشارع السلام وهما من الشوارع الرئيسية بمنطقة الفلكي التي تخدم قطاع عريض من أهالي منطقة الفلكي.