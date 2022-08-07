متهم مزيف ومفاجأة في النيابة.. خالة "هشام" ضحية حادث الفيوم تروي التفاصيل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لم يمهله القدر ليحتفل بنجاحه في الصف الثالث الثانوى الشعبة العلمية "علوم" ويحقق الحلم الذي كان يراوده في الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، قبل وفاته في حادث تصادم على الكوبري العلوي في الفيوم.

البداية كانت حينما سار "محمد" مساء الخميس الماضي، أي قبل إعلان نتيجته بساعات، بصحبة أصدقائه ناحية الكوبري العلوي الذي يشطر مدينة الفيوم، إلى شطرين، متجهًا إلى شقته الجديدة التي كان يجهزها لإسعاد والدته المريضة، ولكن سيارة يستقلها شاب وبصحبته شقيقته، صدمت سيدة كانت تعبر الطريق لشراء الدواء من إحدى الصيدليات الموجودة أسفل العمارة التي تقع بها عيادات الكثير من الأطباء، ثم اتجهت نحو الشاب فصدمته هو الآخر، وأطاحت بجسده لمسافة بعيدة عن مكان الاصطدام.

شهود عيان أكدوا أن قائد السيارة اصطحب شقيقته التي كانت برفقته وهربا إلى صيدلية أسرته القريبة من المكان أسفل الكوبري العلوي.

شهيرة الدفناوي، مدير العلاقات العامة بقصر ثقافة الفيوم، وخالة الطالب الضحية محمد هشام الدهشوري قالت إن ابن شقيقتها كان يقوم بتجهيز شقته الجديدة، خاصة أن والدته مريضة حيث كان يصطحب أصدقائه لتعبئة الحقائب بملابس أسرته، والإشراف على دهان شقته الجديدة.

وتضيف خالة الطالب "محمد" مساء الخميس الأسود خرج محمد من شقته القديمة بصحبة بعض أصدقائه متجها صوب الشقة الجديدة التى تقع أسفل الكوبري العلوي من ناحية ميدان المسلة للإشراف على الآخر الاستعدادات لاستقبال أسرته المكونة من الأم وشقتية البنات وشقيقه الأصغر.

وتشيرة "شهيرة الدفناوي إلى أن الشاب المتهور والذي كان يصطحب فتاة بجواره، صدم سيدة تقيم فى مدينة دمو كانت تعالج عند أحد الأطباء، في عمارة شهيرة تقع بمدخل الكوبري العلوي أمام مستشفى التحرير، ثم توجه للناحية الأخرى بسرعته حيث صدم ابن شقيقتها، ما أصابه بكسور ونزيف بالبطن وآخر بالمخ.

وتابعت "شهيرة": ذهبت للمكان بسرعة حيث وصلت قبل حضور سيارة الإسعاف والتي قامت بنقل ابنى أختى للمستشفى بين الحياة والموت، لكن السر الإلهى خرج بعد 15 دقيقة من وصوله المستشفى نتيجة قوة الإصابة، بينما توفيت السيدة الأخرى فى موقع الحادث.

وأوضحت أن المتهم، ترك المصابين وهرب وبصحبته الفتاة التي كان يصطحبها، إلى صيدلية أسرته القريبة من المكان ولم يكلف نفسه الوقوف لمساعدة المصابين ونقلهم للمستشفى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفجرت شهيرة الدقناوي مفاجأة، قائلة "فور وصول أجهزة الشرطة فوجئنا بشخص يقوم بتسليم نفسه باعتباره أنه المتسبب فى الحادث، على خلاف ما رصدته كاميرات المراقبة، وأثناء التحقيق ومواجهة نيابة بندر الفيوم من المتهم أنه المتسبب فى مقتل شخصين وإصابة ثالث، انهار واعترف بأن والد ووالدة المتهم واللذان يمتلكان سلسلة صيدليات شهيرة، طلبوا منه الذهاب للنيابة والاعتراف بأن سبب إصابة المجنى عليهم، مدعيا أن لم يكن يعلم بوفاة الطالب والسيدة.

وأمر حسام ممدوح وكيل بندر الفيوم سرعة ضبط وإحضار المتهم ووالده الذي تستر على ابنه وإرغام سائق يعمل لديه على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، ومباشرة التحقيقات.