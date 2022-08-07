شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الضاربة.. تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الإسباني بيب جواريدولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل الفريق السماوي في مواجهة وست هام يونايتد في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي ستنطلق في الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد لندن الأولمبي.

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية لمواجهة وست هام على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إلكاي جندوجان.

خط الهجوم: جريليتش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتُذاع المباراة التي تجمع بين السيتي ووست هام عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

وتنقل المباراة تحديدًا عبر شاشة beIN Sport Premium 1HD بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.