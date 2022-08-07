انت الان تتابع خبر بحوزتها 50 مليون و40 كيلو مخدرات.. الإطاحة بشبكة تزوير في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكة تزوير، بحوزتها خمسين مليون و40 كيلو مخدرات في محافظة بابل.