انت الان تتابع خبر بحوزتها 50 مليون و40 كيلو مخدرات.. الإطاحة بشبكة تزوير في بابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكة تزوير، بحوزتها خمسين مليون و40 كيلو مخدرات في محافظة بابل.
وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية نفذ عملية نوعية في محافظة بابل، حيث تم القاء القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات".
وأشار إلى أنه تم "ضبط بحوزتهم خمسين مليون دينار عراقي مزور و٤٠ كيلو من المواد المخدرة".
وأشار إلى أنه تم "ضبط بحوزتهم خمسين مليون دينار عراقي مزور و٤٠ كيلو من المواد المخدرة".