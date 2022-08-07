إغلاق مبنى دائرة كهرباء في كربلاء (صور)

وقال مراسل الخليج 365، إن "أهالي قضاء الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة أقدموا على إغلاق مبنى دائرة كهرباء الحسينية لتردي تجهيز القضاء بالطاقة الكهربائية".

وتعاني محافظات عراقية عدة من تردي التجهيز بالطاقة الكهربائية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى أكثر من 50 درجة مئوية.