العثور على جثة ضابط برتبة مقدم في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم العثور على جثة ضابط برتبة مقدم تولد ١٩٨٣ المنسوب إلى مديرية التدريب في وزارة الدفاع داخل احدى غرف الدار ضمن منطقة الصليخ في بغداد".

واضاف انه "لاتوجد عليه آثار شدة خارجية"، موضحا انه "تم رفع الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف على اسباب الوفاة".

