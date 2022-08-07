محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي غداً وبعده

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في التاسع والعاشر من محرم الحرام بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل بمناسبة العاشر من محرم الحرام.