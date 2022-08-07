انت الان تتابع خبر الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الاسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح ، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك، أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، تجاوز لكل الخطوط الحمراء".وأضاف أن "العدوان يمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر".

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية بـ"التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان".

وأشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية "لوقف التصعيد الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن "مجلس الأمن الدولي "الذي سيعقد (الاثنين) جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة، يجب أن يقف عند مسؤولياته وأن يوقف هذا العدوان".



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن "العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل 29 شخصا في غزة بينهم أطفال ونساء".

ونقلت وسائل اعلام ان " مجموعة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم برفقة نائب في الكنيست، في خطوة جلبت إدانات فلسطينية وعربية".

وأفادت وسائل إعلام بأن "أكثر من 800 مستوطن مقسمين على مجموعات، اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعتين".

وكانت إسرائيل شنت يوم الجمعة غارات جوية طالت قطاع غزة، فقتلت 7 أشخاص بينهم الناشط تيسير الجعبري، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.

