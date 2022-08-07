صور.. 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بمحل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات>

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغًا لعمليات النجدة بنشوب حريق بمحل بدائرة شرطة ثان بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق بمحتويات المحل، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتولت النيابة التحقيق.