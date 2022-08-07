خلال لقاء نقيب المعلمين العرب.. محافظ الفيوم: لا ندخر جهدًا في تطوير المنظومة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال لقائه اليوم الأحد وخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين نقابة المعلمين، والمحافظة، لتعزيز خدمات المعلمين والارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، كما كما مناقشة إمكانية توفير قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة لإقامة فرع للنقابة عليها.

جاء ذلك على هامش بدء فعاليات الدورة التدريبية الـ55 وثاني دورة بصعيد مصر، بالتعاون بين نقابة المعلمين واتحاد النقابات المهنية، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حول استراتيجيات الأمن القومى، لتعزيز الوعي والانتماء للوطن.

حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، عيسى محمود عثمان نقيب معلمي الفيوم، ومحمد أبو الحارث أمين عام النقابة الفرعية بالفيوم، وناصر الحادقة أمين صندوق النقابة الفرعية ، حيث جرى مناقشة

واستعرض نقيب المعلمين موقف قطعة أرض فضاء تابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بالفيوم جرى تخصيصها لإنشاء مجمع طبي للمعلمين عليها، ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتحقيق هذا المطلب لخدمة معلمي الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تألو جهداً في التواصل والتعاون الدائم مع نقابة المعلمين، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع نقابة المعلمين الفرعية بالفيوم، على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة للمعلمين بمختلف التخصصات.

لافتاً إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مناخ التعليم لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

وقال نقيب المعلمين، أن نقابة المعلمين لديها 53 نقابة فرعية بالمحافظات، و320 لجنة نقابية بالمراكز والأحياء، وتعمل من خلال منظومة متكاملة لخدمة نحو 2 مليون و105 عضو لديها، مشيراً إلي أن النقابة تسعى لتوفير كافة سبل الدعم للمعلمين بجميع المحافظات.