تنسيق الجامعات الرسمي 2022.. مواعيد إدخال رغبات المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 15/8/2022.

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الادنى للشعبة العلمية بـ 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد الطلاب 22475، والشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب 1522، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر عدد الطلاب 80063، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب: 117758

وعن مواعيد إدخال الرغبات، قالت التعليم العالي: عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأشارت إلى أن انتهاء إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

وأضحت التعليم العالي، أنه يكون التقديم للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، من خلال الموقع التالي: هنا