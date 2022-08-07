صور.. محافظ المنوفية يُسلم "وسام الكمال" للأم المثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، "وسام الكمال" من الطبقة الثانية ودرع المحافظة، اليوم الأحد، لسهير عبد السلام مغربي الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2022، تقديرًا للجهود والتضحيات ومسيرة العطاء المشرفة وكفاحها وتربية أبنائها

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية. إذ أشار المحافظ إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لرحلة كفاح هذه السيدة والتي تعتبر نموذجًا مثاليًا للأم المصرية العظيمة، جعلت أبناءها نماذجًا مشرفة ومضيئة في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتها للظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة.

يذكر أن المهندسة "سهير مغربي" تبلغ من العمر60 عامًا - أرملة منذ 33 عام عملت مُدرسة بإحدى المدارس ثم عُينت مهندسة بالإدارة العامة للجامعة، تولت تربية 3 أبناء ورعايتهم بدء من المرحلة التمهيدية للدراسة وصولاً للمرحلة الجامعية بمعاش استثنائي، كافحت في مسيرة عطاء مشرفة من أجل تربية أبنائها حتى تخرجوا من كليات القمة، حصل الابن الأول على شهادة بكالوريوس علوم بتقدير عام جيد، والابنة الوسطي تخرجت من كلية العلوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والابنة الصغرى حصلت على بكالوريوس الهندسة قسم عمارة بتقدير عام جيد، واستكملت رحلة كفاحها مع أبنها حتى مرحلة زواجهم.

جدير بالذكر أنه سبق قد كرم محافظ المنوفية السيدة "سهير مغربي" في مارس الماضي لحصولها علي لقب الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنوفية لعام 2022، مؤكدًا على أهمية دور الأمهات المصريات في تربية النشء وإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل، فضلاً عن كونها شريك أساسي في تنمية المجتمع وتقدمه.