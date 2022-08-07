"تموين الإسكندرية" تسمح لـ80 متجرًا بالمشاركة في الأوكازيون الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

وافقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على منح 80 محلا تجاريا تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي الذي ينطلق غدا الإثنين، والسماح بإعلان تخفيضات على منتجاتهم.

صرح بذلك المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، مشيرا إلى أن الأوكازيون الصيفي ينطلق في 8 أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر، يسمح فيها بمشاركة كل محل تجاري بتخفيضات على مدار أسبوعين، ضمن التصفية الموسمية.

وأضاف في تصريح صحفي ، أنه سيجرى تطبيق رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المخالفين، مشددا على الجهات المشاركة الالتزام بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وتوضيح السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

من جانبه أوضح محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بموعد انطلاق الأوكازيون الصيفي، ألزم الجهات المشاركة بضرورة الحصول مسبقا على تصريح مديرية التموين قبل الإعلان عن تخفيضات.

وأشار وكيل الوزارة إلى تشكيل حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على الأسواق لمنع التلاعب في أسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان أن تكون تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطنين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيعا للمنتجات المصرية.