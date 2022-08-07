إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق "السخنة / الزعفرانة" وجرى نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ تلقت بلاغا من قائدي السيارات على طريق السخنة، يفيد تصادم سيارة ميكروباص وملاكي أمام قرية سفاري بيتش.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس 9 سيارات لموقع الحادث من نقاط التمركز على الطريق، وجرى نقل المصابين للمستشفى الأميري.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي تحمل لوحات "ط ر م 5443" وسيارة ميكروباص رقم "ن ه‍ ر 351" بسبب السرعة الزائد وعدم تقدير المسافات.

وقال مصدر طبي إن 6 مصابين من أسرة واحدة كانوا يستقلون السيارة الملاكي، بينما أصيب 2 في كانوا بالمقعد الخلفي في الميكروباص، والحالة العامة للمصابين مستقرة.