من هو الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.

وشغل الدكتور محمد فريد صالح منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759 لسنة 2017.

ويشغل الدكتور فريد حاليا منصب رئيس الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية.

من هو الرئيس الجديد لهيئة الرقابة المالية؟

حصل الدكتور محمد فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

كما حصل فريد على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance)- كلية بايز لإدارة الأعمال ،(Cass Business School)- بجامعة لندن بالمملكة المتحدة.

وحصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) من جامعة يورك بالمملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

وحصل فريد كذلك على درجة الدكتوراه في مجال "اقتصاديات التمويل" من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

وحصل أيضا على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) - يو سي بيركلي (UC Berkley) بالولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليلي (Econometrics Summer School) بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

وشغل محمد فريد منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في الفترة 2010-2011، كما شغل في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشار لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي مصر.

كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية.

وشغل فريد كذلك منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من أبريل عام 2019، حتى أبريل عام 2021.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC)، وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

وكان الدكتور فريد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية في مصر.