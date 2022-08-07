شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة تقرب مهاجم تشيلسي للعودة للبنودسليجا من جديد فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات، أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر إقترب بشدة من العودة لصفوف ناديه السابق لابيزيج الألماني خلال الساعات القليلة المقبلة، وأضاف أن إتفاق النادي الألماني حدث بالفعل، فى إنتظار الوصول إلى صيغة إتفاق بين إدارة الفريقين.

وأشارت تقارير ألمانية عن حدوث إتصالات بين اللاعب وفريق لابيزيج، وأكدت إدارة الفريق رغبتها فى ضم اللاعب، الأمر الذي لقي ترحاب كبير من اللاعب، ووضح إنه يحتاج لمثل هذه الخطوة، لا سيما إنه سيكون أقرب لوطنه وأسرته.

وأكد رومانو أن رحيل اللاعب سيكون عن طريق البيع التهائي وليس الإعارة مثلما أفادت بعض التقارير الصحفية، حيث أن النادي لا يريد تواجد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن الأزمة الناجمة بين اللاعب والفريق الإنجليزي أنهت كل شئ.



موقف إدارة "البلوز" من رحيل اللاعب فى الصيف

وتري إدارة الفريق الإنجليزي أن رحيل تيمو فيرنر مهاجم الفريق الخيار الأفضل خلال المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك بعد توتر العلاقة بينه وبين توماس توخيل مدرب "البلوز "، الشئ الذي قد يجعل أيام اللاعب معدودة داخل الفريق.

ودخل اللاعب فى وقت سابق فى مشادة كلامية مع مدرب الفريق، الأمر الذي لقي غضب الأخير، مما جعله يطلب من الإدارة ضرورة تسويق اللاعب فى الإنتقالات الصيفية الحالية، ليكون إنذار للوافدين الجدد أن الإلتزام هو الشئ الوحيد الذي يضمن استمرار أي لاعب من عدمه.



يوفينتوس يضع اللاعب ضمن إهتماماته ويدخل الصراع

وأشارت تقارير إنجليزية أن لابيزيج ليس النادي الوحيد الذي يسعي وراء ضم اللاعب، مشيرة إلى أن يوفينتوس الإيطالي وضعت اللاعب ضمن دائرة إهتماماتها للتعاقد معه خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

وأكدت مصادر داخل النادي الإيطالي أن اللاعب سيعد خيارًا جيدًا للفريق فى الفترة المقبلة، حيث أن الفريق يعاني من الكثافة الهجومية فى الفترة الأخيرة، الشئ الذي ظهر واضحا خلال الموسم المنقضي، وإبتعاد الفريق بشكل مفاجئ عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.