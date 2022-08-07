شكرا لقرائتكم خبر عن بالترددات.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام بعد قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد والتي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مانشستر يونايتد وبرايتون

ويسعى كل فريق في مباراة اليوم من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على الثلاثة نقاط من أجل افتتاح البطولة بطريقة جميلة، خاصة الشياطين الحمر بقيادة مدربه الجديد تن هاج وبقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ومن المُتنظر أن تذُاع فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج ويتولى التعليق رؤوف خليف، كما ستذُاع المواجهة أيضًا عبر القنوات التالية:

قناة ديما سبورت الرياضية- Diema Sport 2 HD.

التردد:11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ:3/4

قناة Digi Sport 1 HD Hungary

معامل التصحيح 2/3

التردد 11823.

قناة كانال سبورت

القمر الصناعي يوتلسات.

تردد القناة:11512.

معدل الترميز 3000.

الاستقطاب أفقي.

التصحيح DVB-S2 8PSK 8/9.

التشفير ناجرافيشن.

قناة Canal+ Sport

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد القناة: 11278 – 11488.

الاستقطاب: أفقي.

قناة canal+sport 3 HD

القمر الصناعي هوت بيرد

التردد 10892.

الاستقطاب افقي.