السلطاني: تعطيل جلسات البرلمان حجم من دورنا في محاسبة الفاسدين

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

اكدت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اليوم الاحد، أن تعطيل جلسات مجلس النواب حجم من دورنا في محاسبة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة العراقية.



وقالت السلطاني في حديث لـ الخليج 365، إن "الفساد مستشري في جميع مفاصل الحكومة الحالية"، مبينة ان "ايقاف الفساد في الوزارات والمديريات المهمة ليست بالعملية السهلة، بل صعبة وهي بداية الخروج من المعاناة والازمات التي يمر بها الشعب العراقي".

واوضحت عضو مجلس النواب أن "المحافظات الجنوبية ولاسيما البصرة والناصرية وميسان، تعاني من الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية، بسبب الفساد والاهمال المنتشر في بعض مؤسسات الدولة".