انت الان تتابع خبر ازمة الكهرباء 'الخانقة' تستمر بكربلاء.. الأهالي يناشدون عبر السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عدد من المواطنين للسومرية نيوز، إنه "تزامناً مع ايام زيارة العاشر من محرم الحرام، فان محافظة كربلاء تمر بأزمة خانقة في تجهيز التيار الكهربائي".

وطالبوا الحكومة المركزية، بـ "ضرورة أيجاد حل لأنهاء ازمة الكهرباء وتقديم الخدمات الأساسية للزائرين".



ويشهد العراق، أزمة مستمرة في تجهيز الكهرباء ولأسيما في محافظات البصرة وذي قار وميسان، التي شهدن انقطاع تام في التيار الكهربائي، خلال الأيام الثلاث الماضية.

