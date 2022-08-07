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رسمياً.. إيسكو ينضم إلى إشبيلية قادما من ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-07 | 12:45

رسمياً.. إيسكو ينضم إلى إشبيلية قادما من ريال مدريد

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الخليج 365 – رياضة
أعلن نادي إشبيلية، اليوم الاحد، رسميا ضم إيسكو نجم ريال مدريد السابق حتى 2024، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي إشبيلية، إن "اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً وصل بالفعل إلى إشبيلية للخضوع لفحوصات طبية يوم الاثنين، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع عقده لمدة موسمين".

 

وانتهى عقد إيسكو مع ريال مدريد في 30 يونيو 2022، ليرتبط اسمه بعديد الأندية على مدار الأيام الماضية.

 

وسيتراجع راتب إيسكو في فريقه الجديد قليلا عما كان يتقاضاه في الريال، 6 ملايين يورو، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن قيمة الراتب الجديد.

 

ويعد إيسكو من أهم اللاعبين الذين لعبوا لصالح ريال مدريد منذ انتقاله من مالاغا في العام 2013 وحصل مع الفريق الإسباني على العديد من البطولات أهمها 4 مرات.

 

صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 17 مباراة وسجل هدفين بجميع المسابقات.
يذكر أن إيسكو سجل 53 هدفا وصنع 56 أخرى بإجمالي 109 مساهمات تهديفية في 352 مباراة مع ريال مدريد خلال الفترة من 2013 إلى 2022.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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