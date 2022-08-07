المؤبد بحق 4 مجرمين عن جريمة استهداف مطار بغداد – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

اصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق اربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ.



وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ود للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات الكرخ، اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق اربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتأريخ 28 / 1 / 2022".

واضاف البيان، ان "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".