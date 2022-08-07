شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة جوهر الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع تفجير إرهابي بسيارة مفخخة، اليوم الأحد، في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى جنوب الصومالي.

تفجير يتزامن مع منح البرلمان الصومالي ثقته بأغلبية ساحقة للحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.

تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة جوهر الصومالية



وبحسب وسائل إعلام صومالية فإن الحادث ناجم عن سيارة مفخخة محملة بالمتفجرات أثناء خضوعها للتفتيش من قبل قوات الأمن.

وقالت إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء التفجير، الذي وقع وسط المدينة قرب فندق استهدفه تفجير إرهابي الشهر الماضي.



ولم تعلق السلطات الصومالية على المستوى الفيدرالي والإقليمي على الفور لكن غالبا ما تنفذ حركة الشباب الإرهابية مثل هذه التفجيرات.

وكان البرلمان الصومالي قد منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة حمزة عبدي بري، بأغلبية ساحقة اليوم.

وصوت لصالح منح الثقة للحكومة ٢٢٩ نائبا، ورفض ٧ نواب التصويت لها، وسط بطلان صوت واحد. وفق ما أعلن رئيس البرلمان الشيخ آدم محمد نور.

وحضر الجلسة رئيس الوزراء بري وأعضاء الحكومة الجدد، ولم يتمكن من إلقاء كلمة كما كان مقررا عقب إثارة بعض النواب الشغب في الجلسة.

وتقدم بعض النواب بمقترح يطلبون من خلاله أن يتم التصويت بشكل سري، لكن رئيس البرلمان رفض ذلك واصفا المقترح بغير القانوني.

وبعيد منح الثقة، أدى أعضاء الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية في قاعة البرلمان أمام رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد.

وتضم الحكومة الجديدة 75 عضوا، بينهم نائب لرئيس الوزراء، و25 وزيرا ونوابهم، إضافة إلى 24 وزير دولة.

وينتظر الحكومة الصومالية الجديدة ملفات من بينها تحقيق المصالحة مع الداخل والخارج، وتعزيز الأمن، والتعامل مع أزمة الجفاف، وتعزيز العلاقات مع الولايات الفيدرالية، استكمال الدستور، وإجراء انتخابات مباشرة في الاستحقاق المقبل عام 2026.

وعين الرئيس حسن شيخ محمود، بري رئيسا للوزراء في 15 من يونيو/حزيران الماضي، وقدم التشكيلة الحكومية في 2 أغسطس/آب الجاري.



منح البرلمان الصومالي اليوم الأحد الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة حمزة عبدي بري، بأغلبية ساحقة.

و حضر جلسة البرلمان ٢٣٧ نائبا من أصل ٢٧٥ هم جميع أعضاء الهيئة التشريعية.



وصوت لصالح منح الثقة للحكومة ٢٢٩ نائبا، ورفض ٧ نواب التصويت لها، وسط بطلان صوت واحد. وفق ما أعلن رئيس البرلمان الشيخ آدم محمد نور.

وحضر الجلسة رئيس الوزراء بري وأعضاء الحكومة الجدد، ولم يتمكن من إلقاء كلمة كما كان مقررا عقب إثارة بعض النواب الشغب في الجلسة.



وتقدم بعض النواب بمقترح يطلبون من خلاله أن يتم التصويت بشكل سري، لكن رئيس البرلمان رفض ذلك واصفا المقترح بالغير القانوني.

وبعيد منح الثقة، أدى أعضاء الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية في قاعة البرلمان أمام رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد.

وتضم الحكومة الجديدة 75 عضوا، بينهم نائب لرئيس الوزراء، و25 وزيرا ونوابهم، إضافة إلى 24 وزير دولة.

وينتظر الحكومة الصومالية الجديدة ملفات من بينها تحقيق المصالحة مع الداخل والخارج، تعزيز الأمن، التعامل مع أزمة الجفاف، وتعزيز العلاقات مع الولايات الفيدرالية، استكمال الدستور، إجراء انتخابات مباشرة في الاستحقاق المقبل عام 2026.

وعين الرئيس حسن شيخ محمود، بري رئيسا للوزراء في 15 يونيو/ حزيران الماضي، وقدم التشكيلة الحكومية في 2 أغسطس/ آب الجاري.

وينتظر الحكومة الصومالية الجديدة مهام صعبة أبرزها إنقاذ البلاد من المجاعة، والإرهاب، وتنمية الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار السياسي.

وكشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري اليوم عن تشكيلة الحكومة الصومالية الجديدة بعد قرابة شهرين من مشاورات سياسية بين الأطراف الصومالية.



وتتكون الحكومةمن 75 عضوا؛ نائب رئيس الوزراء، و25 وزيرا، 25 نائب وزير، و24 وزير دولة، بحضور نسائي خجول لم يتجاوز 10 حقائب.