شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالتنسيقية تدعو لدعم كلية الحاسبات تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، الجلسة الدورية لمجلس بمقر إدارة الجامعة بمشاركة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، وتناول الاجتماع، أهم آليات تطوير العمل بمختلف قطاعات الكلية والتي في مقدمتها التكليف بسرعة الانتهاء من إجراءات توفير 5 معامل تخصصية تشمل معمل الذكاء الاصطناعي ومعمل انترنت الأشياء ومعمل لبرمجة الموبايل، ومعمل الأمن السيبراني ومعمل هندسة البرمجيات بتكلفة تقديرية حوالى 8 ملايين جنيه.

وناقش الموافقة على تجديد تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي القادم 2022/ 2023، والموافقة على تشكيلات لجان الاستماع الخاصة بالمتقدمين لإعلان الكلية تمهيدا لإنهاء إجراءات تعينهم، والموافقة على استكمال احتياجات الكلية من السادة أعضاء هئية التدريس بالإعلان عن وظائف شاغرة جديدة فور الانتهاء من إجراءات تعيين السادة المتقدمين للإعلان الحالي، كما وافق على استكمال الهيكل الإداري والوظائف الإدارية الشاغرة بالكلية، والانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الانترنت بمقر الكلية، والتكليف بسرعة صيانة معامل الكلية الحالية وتجهيزها بالبرمجيات الحديثة، والتكليف بتطوير معمل الفيزياء بالكلية وفقا لأحدث أنظمة العمل الافتراضية، ومتابعة موقف التدريب الصيفي لطلاب الكلية، بجانب عقد بروتوكول تعاون مع مبادرة حياة كريمة يسمح لطلاب الكلية بالمساهمة في الجهود القومية لمحو الأمية الرقمية لأهالي القرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأكدت النائبة رشا كُليب، علي ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل دعم كلية الحاسبات والمعلومات تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وتوجه الدولة نحو كل ما هو رقمي وعمليات الرقمنة، وسعيًا نحو تعزيز فرص التميز لجامعة دمنهور بعد مرورها بفترة عصيبة مازالت تؤثر عليها وعلي آداءاتها حتي الآن.

وأشارت كليب، إلى أن جميع أعضاء مجلس الكلية وإدارتها حريصون كل الحرص علي الوصول بالكلية وخريجيها لمستويات متميزة بين نظيراتها علي مستوي الجمهورية، وهذا مايحتاج المزيد من العمل وخلق شراكات مع شركات ومؤسسات رائدة في مجالات التكنولوجيا والحوسبة والرقمنة.