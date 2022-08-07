شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أداة رقابية..حصاد نشاط النائبة هدى عمار بدور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هدى عمار، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 12 أداة رقابية، من بينها اقتراح برغبة بشأن مقترح تشكيل لجنة استشارية من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية، لرصد العقارات الآيلة للسقوط.

- المشاركة فى 15 جلسة عامة

- 30 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 8 ندوات وفعاليات

- 16 حضورا باللجان النوعية

- 6 طلبات خدمية من بينهم انشاء إشارات مرورية بطريق محور المحمودية بالإسكندرية

- 6 زيارة من بينهم اجتماع مع وزير الدفاع ، وتنظيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا في نطاق قرى النهضة والكرنك بالعامرية