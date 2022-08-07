أول تحرك من "عمال مصر" بشأن ضحايا ومصابي حادث المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، بخالص العزاء في شهداء حادث محافظة المنيا، داعيا للمتوفين بالرحمة، وللمصابين بسرعة الشفاء.

وبحسب بيان اليوم، كلف الاتحاد، أمين عام اتحاد محلي عمال محافظة المنيا حسام الدين محمد بمتابعة الحادث، ومعرفة الأسباب، والتواصل مع أسر الضحايا، وتقديم الدعم لهم في الحصول على تعويضاتهم، وكذلك يطالب الاتحاد من جهات التحقيق سرعة التحقيق في الحادث وأسبابه.

ولقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين وقع على محور سمالوط شمالي محافظة المنيا، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وأصيب في الحادث 13 شخصًا هم: حسن عبد الحميد 55 عامًا، هبة محمود 35 عامًا، علي حسن 33 عامًا، مصطفى رجب 27 عامًا، كريمة سيد، 50 عامًا، صابرين محمود، وليد مصطفى 23 عامًا، محمد محمود 31 عامًا، آمال محمود 60 عامًا، زينب سيد 50 عامًا، زينب محمد 25 عامًا، فايزة شعبان 45 عامًا، فوزية سيد 40 عامًا، مصابون بكسور متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية أبوان التابعة لمركز مطاي.

وفي سياق متصل، أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توجيهات عاجلة، بشأن حادث تصادم سيارتين وقع صباح اليوم الأحد على محور سمالوط وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وجه محافظ المنيا، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتيسير إجراءات استلام جثامين الضحايا، كما وجه محمد عدلي السكرتير العام بالمتابعة الميدانية لتطورات الحادث، وتفقد حالة المصابين في مستشفى سمالوط.